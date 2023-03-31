Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor.
Fenerbahçe'de transfer sürprizi! Yeni adresi Fransa
Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde sezon sonu takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Kanarya'da o yıldıza Fransada'dan talip çıktı. İşte o isim ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takımın birçok yıldızına Avrupa'dan büyük ilgi var...
Son olarak Osayi-Samuel'e sürpriz bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...