Baskonia 92-69 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET
Turkish Airlines Euroleague'de 32. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Baskonia'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler parkeden 92-69 mağlup ayrıldı
Basketbol Haberleri
Yayın Tarihi: 31.03.2023- 23:36 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023- 23:47
Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 35 sayıyla Cazoo Baskonia'dan Marinkovic oldu.
Bu sonuçla Cazoo Baskonia, üst üste 2'nci galibiyetini alırken, Fenerbahçe Beko üst üste ikinci kez parkeden mağlup ayrıldı.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
BASKONIA 25-27 F.BAHÇE BEKO | 1. periyot sonucu
BASKONIA 38-44 F.BAHÇE BEKO | 2. periyot sonucu
BASKONIA 60-58 F.BAHÇE BEKO | 3. periyot sonucu
BASKONIA 92-69 F.BAHÇE BEKO | 4. periyot sonucu