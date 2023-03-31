Fenerbahçe ile Beşiktaş pazar günü dev maçta karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gözler Valencia ve Aboubakar'da! İşte dikkat çeken istatistikler
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Dev derbide bütün gözler Enner Valencia ve Vincent Aboubakar üzerinde olacak. İşte zorlu mücadele öncesi dikkat çeken istatistikler. | Fenerbahçe - Beşiktaş haberleri
İki dev çınarın mücadelesinde gözler golcülerde olacak.
Fenerbahçe'nin gol makinesi Enner Valencia bu sezonki performansıyla takımını adeta sırtlıyor.