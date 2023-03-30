Kanarya, Brezilya'da transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
TRANSFER HABERLERİ - Brezilya basınından flaş iddia! İşte Fenerbahçe'nin o isme yapacağı teklif
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezonun yapılanması için planlamalara başladı. Gol yollarını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler hücum hattına takviye yapmak istiyor. Kanarya'nın Brezilyalı skorer isme yapacağı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 30.03.2023- 06:40
Fotomaç'ın Brezilya basınından derlediği habere göre, Kanarya'nın Bragantino'da forma giyen Artur Victor ile ilgilendiğini duyurdu.
Haberde Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'nin bu transfer için 8 milyon euro'yu gözden çıkarmaya hazır olduğu detayı paylaşıldı.