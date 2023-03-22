Sabah'ın haberine göre ABD'de yaşayan, babası Kazım Ünsalan ve kızı Duygu Lal ile derbiyi izleyen iş adamı Hürrem Can Ünsalan, tribünde kendisine doğru yaklaşan Kahveci'ye "Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun?" dedi.



