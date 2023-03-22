Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Milli takımlarda bulunan oyuncuların yer almadığı idmana, 19 yaş altı takımının oyuncularının katıldığı aktarıldı.
Antrenmanın, pasın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın Rusya'nın Zenit takımıyla oynayacağı özel maçla hazırlıklarına devam edecek.