Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! İşte Emre Mor'un yeni adresi
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Emre Mor'a flaş bir talip çıktı. Sarı lacivertliler, milli futbolcuyla haziran ayında vedalaşabilir. İşte o takım ve transferin ayrıntıları.... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kanarya galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Bir yandan şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe'de gelecek sezon planlamasıda sürüyor.