Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinin hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertlilerin başarılı stoperi Attila Szalai zorlu maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İŞTE O SÖZLER:

"Bana göre iyi bir yoldayız şu anda. Geçmişte zor diyebileceğimiz maçlar vardı. Önemli 3 puanlar elde ettik. Milli ara öncesi Alanyaspor'a karşı önemli bir galibiyet aldık. Değerli bir 3 puandı. Derbiye odaklandık. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Umuyorum ki 3 puanla hazırlanacağız."

"Sistem her şey anlamına gelmiyor. Nasıl oynayacağımıza hocamız karar veriyor. Bunlar temel sistemler ama maç içerisinde oyun tarzınız değişebilir. Bizler şu anda rakibimize yönelik olarak en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Derbilerde şu ana kadar iyi sonuçlar alamadık ama bu maç için iyi hazırlanıyoruz. Umuyorum ki pazar günü bu değişecek. 3'lü veya 4'lü defans oynamak önemlidir ama futbolda sistem her şey demek değildir."

"Beşiktaş'ın çok güçlü yanlarını biliyoruz. Hücumda kaliteli oyunculara sahipler. Sadece Beşiktaş'ın özelinde konuşmamak lazım. Türkiye'deki diğer takımlarda da kaliteli oyuncular mevcut. Neler yaptığımızı açıklamayacağım ama rakibi iyi bir şekilde analiz ettik. Hazırlıklarımızı maça kadar tamamlamış olacağız."

"Galatasaray'ın maçlarıyla ilgilenmiyoruz. Elbette puan sıralamasına bakıyoruz ama önceliğimiz kendi oyunumuz. Hedefimiz şampiyonluk. Umuyorum ki kendimizi adayarak istediğimiz sonuca erişeceğiz."