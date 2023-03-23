Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe - Zenit maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe - Zenit maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mert Hakan, "Depremzedelerin yanında olduğumuzu hissettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Misyonumuz bunu unutturmamak. Bugün özel bir gün." dedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.03.2023- 18:28
İŞTE O SÖZLER:
Depremzedelerin yanında olduğumuzu hissettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Misyonumuz bunu unutturmamak. Bugün özel bir gün. Bugünden sonra da ne kadar süre geçerse geçsin hep onların yanında olacağız. Güzel anlamı olan bir mücadele olacak.