Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe - Zenit maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe - Zenit maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mert Hakan, "Depremzedelerin yanında olduğumuzu hissettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Misyonumuz bunu unutturmamak. Bugün özel bir gün." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2023- 18:28