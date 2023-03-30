Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, 2 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.
Jorge Jesus kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçı 11'i
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı lacivertlilerde zorlu karşılaşma öncesi ilk 11 büyük ölçüde netleşti. Teknik Direktör Jorge Jesus, sahaya süreceği kadroyu netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Kanarya, ezeli rakibini yenerek şampiyonluk yarışında daha da iddialı hale gelmek istiyor.