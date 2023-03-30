İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon transferi! Yıllarca konuşulmuştu sonunda Türkiye'ye geliyor

Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan şampiyonluk yarışında ipi göğüslemek isteyen Kanarya, diğer yandan da transfer operasyonunu sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin, yeni sezon için gündemine sürpriz bir isim geldi. Yönetim, transfer döneminde adı birçok Türk takımıyla anılan o yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2023- 10:14