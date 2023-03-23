Fenerbahçe - Zenit CANLI İZLE | (Fenerbahçe - Zenit maçı canlı anlatım)

Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe yardım maçı altında Rus ekibi Zenit ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Zenit maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2023- 20:20 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023- 20:20