FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Zenit maçı 19:00'da başladı. Müsabaka FB TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.
FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI İLK 11'LERİ
F.Bahçe: İrfan, Serdar, Gustavo, Yiğit Efe, Jin-Ho, Nazım, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan, Serdar Dursun, Pedro
Zenit: Vasyutin, Krugovoy, Chistyakov, Adamov, Santos, Sutormin, Erokhin, Claudinho, Malcom, Mantuan, Bakaev
FENERBAHÇE - ZENIT MAÇI BİLET FİYATLARI
Fenerium Alt Avis Tribünü: 100 TL
Maraton Alt Tribün: 100 TL
Kale Arkaları: 50 TL