Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Enner Valencia, antrenmanlara başladı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

ENNER VALENCIA TAKIMLA ÇALIŞTI

Alanyaspor maçında dizinden sorun yaşayan Enner Valencia'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi. Ekvadorlu golcü, Beşiktaş derbisi öncesi antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.