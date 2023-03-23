Jorge Jesus, Fenerbahçe - Zenit maçı öncesi konuştu

Jorge Jesus, Fenerbahçe - Zenit arasında oynanacak yardım maçı öncesi konuştu. Jesus, "Bu hazırlık maçının sportif bir amacı yok. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Büyük kulüplerin bu tarz dönemlerde sorumlulukları büyük oluyor." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2023- 18:28