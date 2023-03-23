Jorge Jesus, Fenerbahçe - Zenit maçı öncesi konuştu
Jorge Jesus, Fenerbahçe - Zenit arasında oynanacak yardım maçı öncesi konuştu. Jesus, "Bu hazırlık maçının sportif bir amacı yok. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Büyük kulüplerin bu tarz dönemlerde sorumlulukları büyük oluyor." dedi.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 23.03.2023- 18:28
İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:
Bu hazırlık maçının sportif bir amacı yok. Fenerbahçe büyük bir kulüp.
Büyük kulüplerin bu tarz dönemlerde sorumlulukları büyük oluyor.
Kulübümüzün yardımlaşma ruhunu göstermek istiyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmak istiyoruz."