FENERBAHÇE ZENİT YARDIM MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Zenit maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB maçı izle

Fenerbahçe, Kahramanmaraş depremine destek amacı ile Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Euro 2024 elemeleri sebebiyle verilen milli arada oynanacak müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Fenerbahçe, kazanarak derbi öncesinde kendini hazır tutmayı amaçlıyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.03.2023- 15:50 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023- 15:50