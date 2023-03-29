Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 27. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Brentford Osayi-Samuel'in peşinde! Bonservis...
Fenerbahçe'de sergilediği performansla yedek kulübesinden çıkamayan ancak ülkesi Nijrya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla eski günlerine geri dönüş sinyali veren Osayi Samuel için İngiliz ekibi Brentford devreye girdi. İşte ödemek istedikleri bonservis bedeli... FB SPOR HABERLERİ
Galibiyet serisini 4 maça çıkartmak isteyen Kanarya, derbiden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Sarı lacivertliler, milli aranın ardından Jesus'un önderliğinde çalışmalarına başladı.