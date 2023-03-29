Fenerbahçe - Beşiktaş maçının biletleri ne kadar?

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Oynanacak bu maçın biletlerinin fiyatı belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşacak. Müsabaka biletlerinin fiyatları belli oldu. Fenerbahçe tarafından şu açıklama ile fiyatlar duyuruldu. İşte açıklama;

Fenerbahçemizin, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Beşiktaş ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıkıyor.

Bilet satış programı şu şekilde:

30.03.2023 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

31.03.2023 Cuma günü saat 14.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

01.04.2023 Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

Bilet fiyatları şöyle:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1,000,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1,250,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1,600,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1,900,00 TL

Maraton Alt E Blok: 2,500,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 7,000,00 TL