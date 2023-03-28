Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle birlikte futbolcuların değeri de arttı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Avrupa devleri izliyordu! Yıldız isme Çizme kancası
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon planlamalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle genç oyunculara teklif gelirken, Avrupa devlerinin izlediği o isme İtalya'dan da talip çıktı. İşte Kanarya'nın belirlediği bonservis bedeli ve o futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Kanarya'da birçok futbolcuya transfer teklifleri geliyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Takım şampiyonluk yarışında olduğu için yönetim tüm bu görüşmeleri sezon sonuna ötelerken son olarak Sassuolo, İsmail Yüksek'e kanca attı.