Fenerbahçe pes etmek bilmiyor! Jorge Jesus...
Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyetinin ardından oynanılan 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Jesus'un takımının bu hırsı dikkat çekti. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 21.03.2023- 06:40
7 MAÇIN 6'SINI KAZANDI
Sarı-lacivertliler, Galatasaray yenilgisi sonrasında çıktığı 7 maçın 6'sında sahadan galibiyetle ayrıldı. Sadece Adana Demirspor le deplasmanda 1-1'lik eşitliği bozamadı. Son hafta Cimbom, Konyaspor'a kaybederken Kanarya hata yapmadı. Yenik duruma düşmesine rağmen Alanyaspor'a mağlup etti. Maç eksiğiyle puan farkını 6'ya çekti. Aslan'ın BAY geçtiği haftada da kazanırsa fark 3'e kadar inmiş olacak. Pes etmeyen asi ruhlu Fenerbahçe gözünü şampiyonluğa dikti