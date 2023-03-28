Fenerbahçe gelecek sezonun kadrosu için kolları erkenden sıvadı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Premier Lig'den golcü önerisi! Yönetim...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve yönetim bu sezon şampiyonluğa odaklanırken birçok kulüp tarafından sarı-lacivertlilere oyuncu önerisi gelmeye devam ediyor. Yönetimin bu noktada bazı oyuncularla ilgili araştırmalar da yaptığı ve bir ismin ön plana çıktığı öğrenildi. İşte transferde dikkat çeken detay... FB SPOR HABERLERİ
Sarı-lacivertliler, gelecek sezon yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir kadro kurmak istiyor.
Henüz teknik direktör Jorge Jesus'un ve Enner Valencia'nın kalıp kalmayacağı belirsiz ama Kanarya yine de çalışmalarına başladı.