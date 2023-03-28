FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'ya Premier Lig'den golcü önerisi! Yönetim...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve yönetim bu sezon şampiyonluğa odaklanırken birçok kulüp tarafından sarı-lacivertlilere oyuncu önerisi gelmeye devam ediyor. Yönetimin bu noktada bazı oyuncularla ilgili araştırmalar da yaptığı ve bir ismin ön plana çıktığı öğrenildi. İşte transferde dikkat çeken detay... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2023- 10:20