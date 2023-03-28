Her geçen gün Avrupa'nın devlerini peşine takan Fenerbahçeli Arda Güler, şimdi de dünyanın en büyük kulübü olarak gösterilen Real Madrid'in dikkatini çekti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Arda Güler Real Madrid yolunda! Perez peşini bıramayacak
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı dünyadaki büyük kulüplerin radarına girdi. Arda Güler gösterdiği performans neticesinde ilgileri üstüne çekerken yeni bir sürpriz gelişme yaşandı. İspanyol basını, Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'in genç yıldıza ilgisinin büyük olduğunu yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
ARDA GÜLER, FENERBAHÇE'DEN DİREKT REAL MADRID'E
Akşam'ın İspanyol basınından derlerdiği "El Nacional"in haberine göre; Eflatun-Beyazlılar'ın başkanı Florentino Perez, Fenerbahçe'nin genç yeteneğini takibe aldı. Haberde ise şu ifadelere yer verildi...
"Perez, Modric ve Ceballos'un ayrılmalarını göz önüne alarak orta sahaya en az iki transfer yapmak istiyor.