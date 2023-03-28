FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da orta sahaya dinamo!

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerde özellikle bazı oyuncularla yolların ayrılmasının ardından ilk olarak orta saha takviyesi planlıyor. Buna göre yönetim listesine 23 yaşındaki oyuncuyu ekledi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.03.2023- 09:25