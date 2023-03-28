Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Miguel Crespo'nun yerine oyuncu bakmaya başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Kanarya'da orta sahaya dinamo!
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerde özellikle bazı oyuncularla yolların ayrılmasının ardından ilk olarak orta saha takviyesi planlıyor. Buna göre yönetim listesine 23 yaşındaki oyuncuyu ekledi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Portekiz'in A Bola Gazetesi'nde yer alan ve Fanatik'in delrediği habere göre, Fenerbahçe'nin Zaydou Youssouf için harekete geçtiğini yazmıştı.
Ayrıca Famalicao'nun orta saha oyuncusuyla Benfica, Porto ve Sporting'in de ilgilendiği belirtilmişti.