Galibiyet serisini sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de gözler derbiye çevrildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Sambacı 10 numara! İlk teklif yapıldı
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içindeki Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertliler 10 numara bölgesini güçlendirmek isterken, rotasını Brezilya'ya çevirdi ve ilk teklifini yaptı. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe milli arada Beşiktaş maçının hazırklıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları sürüyor.