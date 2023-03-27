Sezon başında takımı Jorge Jesus'a emanet eden Fenerbahçe birçok ismi kadrosuna kattı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye müjde! O futbolcu için sıraya girdiler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengodan kiraladığı ve bu sezon beklenen performansı veremeyen Gustavo Henrique'yi kadroda düşünmüyordu. Brezilyalı futbolcu için flaş gelişmeler yaşandı. 2 takım birden onu istiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Portekizli çalıştırıcının birçok eski öğrencisini renklerine bağladı.
Fenerbahçe'de bir dönem Jesus ile çalışmış ve sezon başında sarı-lacivertli takıma transfer olmuş isimlerden biri de Gustavo Henrique'ydi...