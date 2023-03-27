TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Eden Hazard gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe kış transfer döneminde 3 ismi kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler, ocak ayında Emre Demir, Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydin ile sözleşme imzalamıştı. Kanarya'da ara transfer dönemine dair çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin, Real Madrid forması giyen Eden Hazard için devreye girdiği ancak transferin gerçekleşmediği açıklandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)