FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Beşiktaş derbisi kararı! Arda Güler...

Milli aranın bitmesine kısa bir zaman kala Fenerbahçe'de gözler Beşiktaş derbisine çevrildi. Sarı lacivertlilerin, zorlu karşılaşmaya nasıl bir kadroyla çıkacağı merak konusu olmuştu. Teknik Direktör Jorge Jesus'un sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirlediği ve Arda Güler ile ilgili sürpriz bir karar aldığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2023- 12:11