FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe istiyordu! Manchester United'dan Mason Greenwood kararı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, devre arasında 3 takviyeyle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood için girişimlerde bulunsa da, transfer gerçekleşmemişti. İngiliz basınına göre Kırmızı Şeytanlar, 21 yaşındaki oyuncu konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2023- 19:18