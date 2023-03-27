Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, büyük bir yapılanmaya gitti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe istiyordu! Manchester United'dan Mason Greenwood kararı
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Fenerbahçe, devre arasında 3 takviyeyle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood için girişimlerde bulunsa da, transfer gerçekleşmemişti. İngiliz basınına göre Kırmızı Şeytanlar, 21 yaşındaki oyuncu konusunda kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulüp UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan lider çıkarken, son 16'ya adını yazdırdı.
Bu turda Sevilla ile eşleşen Kanarya, ilk maçı 2-0 kaybetti.