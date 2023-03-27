Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye Jorge Jesus şoku! Transfer görüşmesi yapmaya gitti
Fenerbahçe'de sözleşmesi mayıs ayında sona erecek teknik direktör Jorge Jesus hakkında ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Portekiz'den 68 yaşındaki hocayla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli çalıştırıcının, milli maç arasında transfer görüşmesi yapmak için ülkesine gittiği kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
68 yaşındaki teknik direktörün geleceğine dair çarpıcı haberler gelmeye devam ediyor.
Tecrübeli hocanın, Fenerbahçe ile olan 1 yıllık kontratını tamamladıktan sonra Brezilya'ya döneceği belirtilmişti.