Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya hamlesi! Transferdeki rakipler...

Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırımla dikkat çeken Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Hamburg altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Bilal Yalçınkaya'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Kanarya'nın transferde zorlu rakipleri de var. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2023- 09:48