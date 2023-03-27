Sarı-lacivertliler geleceğin kadrosunu kurmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'den Bilal Yalçınkaya hamlesi! Transferdeki rakipler...
Son dönemde genç oyunculara yaptığı yatırımla dikkat çeken Fenerbahçe'den bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Hamburg altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Bilal Yalçınkaya'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Kanarya'nın transferde zorlu rakipleri de var. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fotomaç'ın haberine göre, dünyanın dört bir yanından yetenekli gençleri bünyesine katan Fenerbahçe'nin listesine giren son isim Bilal Yalçınkaya oldu.
Hamburg altyapısında forma giyen 2006 doğumlu genç yıldız için kulübüyle görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.