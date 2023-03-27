Fenerbahçe, Sevilla maçında sakatlık geçiren Lincoln Henrique'nin ameliyat edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Lincoln Henrique yurt dışında ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.