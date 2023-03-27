Fenerbahçe Zenit ile 2 yıllık iş birliği anlaşması yaptı!

Fenerbahçe Zenit ile 2 yıllık iş birliği anlaşması yaptı!

Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit ile erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayacak şekilde 2 yıllık bir proje üzerinden iş birliği anlaşması yapıldığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2023- 15:06