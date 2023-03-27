Fenerbahçe'nin genç yıldızlarına gelen teklifler gündemden düşmüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: 2 Avrupa devi fiyat sormuştu! İşte F.Bahçe'nin belirlediği bonservis
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, gelecek sezon planlamalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle genç oyunculara teklif gelirken, bir ismi 2 Avrupa devinin istediği belirtildi. İşte Kanarya'nın belirlediği bonservis bedeli ve o futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son olarak İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye fiyat sorulduğu belirtildi.
Takvim'in haberine göre; sarı-lacivertli kurmayların 20 milyon Euro fiyat bildirdiği iddia edildi.