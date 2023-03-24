Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
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Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Jorge Jesus için Brezilya'dan ilginç bir birliktelik ortaya çıktı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan teknik direktör Jorge Jesus'un sarı-lacivertli kulüpte devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Sezon sonuna yaklaştıkça deneyimli teknik adam hakkında her geçen gün farklı bir iddia ortaya atılıyor.
Portekizli çalıştırıcı, eski kulübü Flamengo'nun gündeminden de düşmüyor.