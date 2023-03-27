Fenerbahçe'de geleceği büyük merak konusu haline gelen Jorge Jesus son yaptığı açıklamalarla dikkatleri yeniden üzerine çekti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan Brezilya Milli Takımı açıklaması! "Sezon bittiğinde..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, S Sport'a açıklamalarda bulundu. Geleceği hakkında konuşan Portekizli çalıştırıcı, Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğünden Fenerbahçe'ye kadar birçok konuda önemli ifadelerde bulundu. İşte Jesus'un sözleri... | Fenerbahçe haberleri
Teknik adamın Brezilya Milli Takımı'nın başına geçme durumu ile ilgili sözleri büyük yankı uyandırdı.
İŞTE JORGE JESUS'UN AÇIKLAMALARI:
Dünyada Brezilya'ya teknik direktörlük yapmak istemeyen herhangi bir teknik direktör var mı?