TRANSFER HABERİ: 'Jorge Jesus o yıldızı istiyor!' Portekiz basını bombayı patlattı

Lige verilen milli arada transfere çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir haber geldi. Portekiz basını, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un, Fransız yıldızı istediğini duyurdu. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2023- 15:27