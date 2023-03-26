Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transferde de gaza bastı.
TRANSFER HABERİ: 'Jorge Jesus o yıldızı istiyor!' Portekiz basını bombayı patlattı
Lige verilen milli arada transfere çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı bir haber geldi. Portekiz basını, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un, Fransız yıldızı istediğini duyurdu. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Portekiz basını, sarı-lacivertli takımın ilgilendiği ismi duyurdu ve bu transferdeki rakiplerini de açıkladı. İşte detaylar...
A Bola'da yer alan ve Fotomac.com.tr editörü Tuğçe Erginkoç'un derlediği habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Famalicao forması giyen Zaydou Youssouf'u istiyor.