Jorge Jesus'tan Flamengo sözleri!
'Jorge Jesus o yıldızı istiyor!'
Canlı Döviz ve Altın Kuru takibi!
Kuntz'a öyle iki soru sordu ki...
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