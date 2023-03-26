Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus, belirsizliği sürüyor.
FENERBAHÇE HABERİ: Jorge Jesus'tan Flamengo sözleri!
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un sarı lacivertlilerde kalıp kalmayacağı merak konusu olmuştu. Adı Brezilya Ligi takımlarından Flamengo ile anılan 68 yaşındaki isim, ayrılık iddialarına cevap verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezon başında 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli çalıştıcı hakkında Brezilya iddiaları her geçen gün artıyor.