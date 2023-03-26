Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe, Rus ekibi Zenit'le dostluk maçı oynadı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli genç yıldıza dev kanca! Almanlar onun peşinde
Fenerbahçe, Süper Lig'e verilen arada Rus temsilcisi Zenit'le dostluk maçında karşılaşmıştı. Sarı lacivertlilerde, Zenit mücadelesinde şans bulan genç yıldızın performansı oldukça dikkat çekti. Gelecek vadeden o isim Alman ekiplerinin takibine girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takım rakibiyle bu mücadelede 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçında sarı-lacivertli formayı A Takım düzeyinde ilk kez terleten Güney Koreli orta saha Jin-Ho Jo taraftarların dikkatini çekti ve sosyal medyada gündem oldu.