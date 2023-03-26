FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de biletler kesiliyor! 2'si kesin 8'i belirsiz

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe, gelecek sezon transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde öncelik kadrodaki şişkinliği azaltmak ve maaş yükünü hafifletmek olacak. Bu doğrultuda Kanarya'da 2 futbolcunun bileti kesilirken, 8 oyuncunun durumu ise belirsizliğini koruyor. İşte o futbolcular ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2023- 06:40