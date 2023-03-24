Fenerbhaçe'nin orta sahadaki yıldızı İsmail Yüksek'in Gölcükspor'dan hocası Ömer Faruk Uzuner, özel açıklamalarda bulundu.
FENERBHAÇE TRANSFER HABERİ: Eski hocası duyurdu! "Atletico Madrid onunla ilgileniyor"
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran İsmail Yüksek için eski hocasından dikkat çeken transfer açıklamaları geldi. Gölcükspor'dan hocası Ömer Faruk Uzuner, İsmail'i isteyen takımı resmen açıkladı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbhaçe'nin orta sahadaki yıldızı İsmail Yüksek'in Gölcükspor'dan hocası Ömer Faruk Uzuner, özel açıklamalarda bulundu.
Takvim'in haberine göre Uzuner'in açıklamaları şu şekilde: İsmail Yüksek, çok çalışkan ve ahlaklı bir çocuktur. Kendi yeteneklerini de iyi gösteriyor.
İsmail'in A Milli Takım'a gitmesini de bekliyordum. O şekilde de oldu.