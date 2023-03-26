FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ruben Neves harekatı! 2 yıldız satılacak

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek planlamasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bir süredir İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Ruben Neves için girişimlerini sürdürürken, bu transfere kaynak oluşturmak için 2 futbolcusunu satacak. İşte o isimler ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2023- 06:40