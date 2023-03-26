Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası daha gündeme geldi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ruben Neves harekatı! 2 yıldız satılacak
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da gelecek planlamasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bir süredir İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Ruben Neves için girişimlerini sürdürürken, bu transfere kaynak oluşturmak için 2 futbolcusunu satacak. İşte o isimler ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Buna göre sarı lacivertli kulübün, Premier Lig ekibi Wolves'ta forma giyen Ruben Neves'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Yönetimin, Portekizli yıldızı transfer ederek orta sahada yaşanan problemleri gidermeyi hedeflediği öne sürüldü.