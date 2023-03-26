Ara transfer döneminde forvet transferini gündemine alıp listeyi sürekli genişleten Fenerbahçe'de yeni adaylar belirdi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'de liste başı Anthony Martial! Transferde Galatasaray detayı
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız isimleri gündemine aldı. Sarı-lacivertliler Manchester United'da istediği forma şansını bulamayan Anthony Martial'i lista başına yazdı. İşte transferde Galatasaray detayı ve son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Bunlardan ilki sezon başında da adı uzun süre sarı lacivertli takımla anılan Andrea Belotti olurken, diğer adaysa Anthony Martial...
Fotomaç'ın haberine göre; sezon sonu görüşülmesi planlanan isimlerden olan Anthony Martial işi ciddiye biniyor.