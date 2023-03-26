Fenerbahçe'de gündem Enner Valencia... Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Enner Valencia elden kaçıyor! Görüşmeler sürerken...
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışında yer alan Fenerbahçe'nin, skor yükünün büyük kısmını üstlenen Enner Valencia aynı zamanda gol krallığında zirvede oturuyor. Ekvadorlu golcüyle sözleşme yenileme görüşmeleri sürerken, Körfez ülkelerinden 2 kulüp araya girdi ve yüklü maaş teklifi yaptı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli yönetim yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için hummalı bir çalışma içerisinde...
Fenerbahçe'de yönetim son olarak yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme teklif etti.