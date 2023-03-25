Bu sezon hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya rekabet içinde.
Fenerbahçe'ye büyük şok! Sözleşme kasaya konuldu
Fenerbahçe'de sezon sonunda kontratı bitecek futbolcularla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, iç transferde Altay Bayındır ile nikah tazelemişti. Ancak Kanarya'ya o futbolcunun transferinde şoke eden bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son olarak Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, zirveye yaklaştı.