Fenerbahçe'ye büyük şok! Sözleşme kasaya konuldu

Fenerbahçe'de sezon sonunda kontratı bitecek futbolcularla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler, iç transferde Altay Bayındır ile nikah tazelemişti. Ancak Kanarya'ya o futbolcunun transferinde şoke eden bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2023- 13:36