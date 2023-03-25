Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'de kurmaylar gelecek sezon adına transfer çalışmalarına hız verdi. Napoli'ye rekor bedelle giden Kim Min Jae'nin referansıyla Jin Ho Jo'yu kadrosuna katan Fenerbahçe'nin bir Güney Koreli yıldızın daha peşine düştüğü öne sürüldü.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 20'lik kanat! Kim Min-Jae referans oldu
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine sürpriz bir oyuncu geldi. Kanarya'ya bu ismi eski yıldızı Kim Min-Jae önerdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin yaklaşık 1 yıldır takip ettiği genç yıldız için harekete geçtiği belirtildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları...
Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda Kim Min Jae'yi kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, Güney Koreli yıldızdan çılgın bir gelir elde etti.