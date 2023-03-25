FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Fransız forvet! Ön görüşme gerçekleştirildi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde olan Fenerbahçe, sezon sonu için transfer çalışmalarına da devam ediyor. Sarı-lacivertliler hücum bölgesine takviye yapmak isterken, gündeme ise Premier Lig'de kariyerini sürdüren Fransız forvet geldi. Oyuncunun menajeriyle de ön görüşme gerçekleştirildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.03.2023- 06:40