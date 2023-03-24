Fenerbahçe'den yılın transferi! Jorge Jesus kalırsa imzayı atacak

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler bir yandan sezon sonunda ipi göğüslemeyi hedeflerken bir yandan da gelecek yılın transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın gündemine dünyaca ünlü bir yıldız geldi. O isim, Jorge Jesus'un kalması durumunda imzayı atacak. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2023- 10:40