Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Isco bombasını duyurdular! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Lig yarışının haricinde transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler, dünyaca ünlü futbolcu Isco için karşı karşıya geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Galatasaray, şampiyonluk yarışında 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.
Sarı kırmızılılar şu ana kadar oynadığı 25 mücadelede 60 puan topladı.