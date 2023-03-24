FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Olay Jorge Jesus iddiası! "Kulaklarımla duydum..."

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus ile ilgili flaş haberler gelmeye devam ediyor. Mayıs ayında sarı lacivertlilerden ayrılacağı belirtilen 68 yaşındaki isim hakkında olay bir iddia daha geldi. Brezilyalı gazeteci Galvao Bueno, Jesus ile sürekli iletişim halinde olduğunu ve tecrübeli hocanın kendisine çarpıcı bir açıklamada bulunduğunu söyledi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)