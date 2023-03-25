Kanarya'da milli ara döneminde gündem hücum bölgesindeki sakatların çokluğu.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Enner Valencia Beşiktaş derbisine konsantre! Oynamak için...
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sarı-lacivertliler, galibiyetle ayrılmak istiyor. Kanarya'da bu sezon gol krallığında zirvede yer alan Enner Valencia'nın sakatlığı sürerken, Ekvadorlu golcünün derbide oynamak için fedakarlık yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Joshua King ve Michy Batshuayi'nin sakat olduğu bölümde Enner Valencia'nın da yaşadığı problem sarı-lacivertlilerin canını sıktı.
Süper Lig'in gol kralı da Beşiktaş derbisine yetişemezse Jorge Jesus'un elinde sadece Serdar Dursun ve Joao Pedro kalıyor.