TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin genç yıldızı için 2 ülke yarışta! İşte nedeni

Fenerbahçe, Zenit ile Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören depremzedeler için hazırlık maçı düzenledi. Düzenlenen maça bir genç yıldız damga vurdu. Bora Aydınlık'ın attığı gol gündem olurken başka bir ayrıntı ortaya çıktı. Bu ayrıntıda iki ülkenin genç futbolcu için yarışa girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.03.2023- 12:57 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023- 12:57