Fenerbahçe ile Zenit, geliri Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gören depremzedelere bırakılmak üzere bir hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin genç yıldızı için 2 ülke yarışta! İşte nedeni
Fenerbahçe, Zenit ile Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gören depremzedeler için hazırlık maçı düzenledi. Düzenlenen maça bir genç yıldız damga vurdu. Bora Aydınlık'ın attığı gol gündem olurken başka bir ayrıntı ortaya çıktı. Bu ayrıntıda iki ülkenin genç futbolcu için yarışa girdiği öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleye sarı - lacivertliler; İrfan Can, Serdar Aziz, Yiğit Efe, Gustavo Henrique, Sangare, Jo Jin-Ho, Miguel Crespo, Mert Hakan, Ahmet Aydın, Joao Pedro, Serdar Dursun 11'i ile başladı.
Fenerbahçe yedinci dakikada Mert Hakan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelede dakikalar 21'i gösterdiğinde Zenit penaltı kazandı. Topun başına geçen Malcom'un yaptığı vuruşta top filelere gitti.